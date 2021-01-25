В Якутии осудят депутата Госсобрания за избиение подчиненного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии осудят депутата Ил Тумэн (Государственного собрания) за избиение подчиненного. В отношении мужчины расследовали уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья». На сегодняшний день разбирательства в отношении 32-летнего фигуранта закончились, материалы уголовного дела находятся в суде.

- Из материалов дела следует, что в декабре 2019 года обвиняемый предложил подчиненному заместителю занять должность. Однако последний решил, что пост равнозначный уже занимаемому и отказался от предложения. Тогда фигурант, ничего не объясняя потребовал от сотрудника написать заявление об увольнении по собственному желанию, с чем работник не согласился, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по республике Саха (Якутия).

Подчиненный 19 декабря 2019 года написал заявление на отпуск и отправился в служебный кабинет руководителя, чтобы выяснить причины увольнения. Однако фигурант высказался в адрес подчиненного нецензурно и ударил его по голове и телу. Потерпевший, прикрываясь от наносимых ударов, убежал в кабинет заместителя директора. Однако фигурант и там его настиг, продолжил бить. У потерпевшего диагностировали закрытый перелом костей носа и кровоподтеки. Вины в обвиняемый не признал.