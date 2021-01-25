В Хакасии вернут в штатный режим работы хирургический корпус республиканской больницы Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Хакасии прошло очередное заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом. Участники встречи озвучили следующую информацию – в регионе объем свободного коечного фонда 49 процентов. По итогам обсуждения участники оперштаба что высвобождение коек позволяет возобновить плановую медицинскую помощь в хирургическом корпусе республиканской больницы имени Г.Я. Ремишевской.

- В этом медучреждении находилось большое количество реанимационных коек, занятых пациентами с коронавирусом. На этой неделе пациентов уже не будут привозить сюда, в учреждении проведут мероприятия по переводу учреждения в «обычный» режим, - прокомментировали в пресс-службе республиканского правительства.

Напомним, что в регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса. Количество желающих пройти вакцинацию увеличилось, в два раза, выросли и объемы вакцинации. Привились в регионе, по последним данным, более трех тысяч человек. В ближайшее время ожидают поставку в республику порядка двух тысяч вакцин.