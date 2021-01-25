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Общество

Пять медработников края стали победителями конкурса «Земский доктор»

Несколько дней жители шахтерских городов России голосовали за любимых врачей. Красноярцы поддерживали своих докторов активнее всех
Полина КУЗНЕЦОВА
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Поздравление врачей-победителей конкурса. Фото: пресс-служба АО «СУЭК»

Поздравление врачей-победителей конкурса. Фото: пресс-служба АО «СУЭК»

Пять врачей из Бородино, Шарыпово и Назарово стали лидерами народного голосования в конкурсе «Земский доктор». Напомним, в декабре 2020 года СУЭК, фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и АНО «Новые технологии развития» вместе с жителями шахтерских городов и поселков выбирали лучших врачей года. В финальном голосовании приняли участие около 12 тысяч человек из 9 регионов присутствия Сибирской угольной энергетической компании - Хакасии, Бурятии, Забайкальского края, Красноярского края, Кузбасса, Мурманска, Новосибирской области, Приморского и Хабаровского краев. Красноярцы поддерживали своих любимых врачей активнее всех: за наших медработников проголосовало более 8 тысяч человек. Наш регион занял первое место в специальной номинации «Активный регион». Поэтому СУЭК решила отметить красноярских врачей особенно и увеличила количество призовых мест. Победителями стали не 3 доктора, а пятеро.

Первое место разделили врач скорой медицинской помощи из Бородино Елена Моисеева и врач-педиатр Шарыповской городской больницы Нина Никола. На втором месте по числу голосов молодой врач-инфекционист Бородинской горбольницы Иван Петров. На третьем месте также сразу два доктора из Назарово – врач-терапевт инфекционного госпиталя Ксения Михайлова и участковый терапевт районной больницы Светлана Огородникова.

- Я просто люблю свою работу, люблю помогать людям, - говорит Елена Моисеева.

Этим секретом успеха руководствуется и разделившая с ней победу Нина Никола: «Лечить детей – это мое призвание».

Всех победителей народного голосования ждут денежные вознаграждения от СУЭК.

- Работа врача всегда связана с невероятной самоотдачей, однако в период пандемии наши медработники стали настоящими героями, вынося на своих, чаще всего хрупких женских плечах невероятный груз ответственности за жизнь каждого, кто встретился лицом к лицу с опасным недугом. Поэтому подобный конкурс – это то малое, чем мы можем поблагодарить наших дорогих врачей за их труд», - отметила заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» по связям и коммуникациям, представитель фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» в Красноярском крае Марина Смирнова.

Добавим, что с первых дней пандемии СУЭК Андрея Мельниченко развернула в шахтерских регионах масштабную программу по поддержке не только учреждений здравоохранения, но и самих врачей. Компания снабжала медработников необходимыми для безопасной работы средствами индивидуальной защиты, дезинфекции, помогала в создании комфортных бытовых условий в обсервации. Особая роль в реализации программы принадлежит волонтерам СУЭК, которые писали врачам письма одобрения, собирали сладости, готовили публикации в газетах и выставки, чтобы как можно больше горожан узнали о подвиге врачей и приложили все усилия, чтобы облегчить их труд – берегли себя и своих близких.