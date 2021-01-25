В Красноярском крае осудят семейную пару за организацию наркопритона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае осудят семейную пару за организацию наркопритона. По предварительной информации, осенью 2020 года сотрудники группы за незаконным оборотом наркотиков установили, что в одном из жилых домов в городе Иланский собираются компании с целью употребления запрещенных веществ.

Правоохранители осмотрели жилой дом и получили подтверждения того, что там осуществляется незаконная деятельность. Владельцами квартиры и организаторами сборищ оказались женщина 1968 года рождения и ее сожитель 1977 года рождения, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сырье для наркотиков задержанные выращивали на своем приусадебном участке. Полицейские нашли в огороде у подозреваемых 39 кустов растущего опийного мака, изъяли три полимерных пакета с веществом растительного происхождения массой 286 грамм. Сожителям предъявили обвинение по статье «Организация или содержание притона для потребления наркотических средств». Материалы уголовного дела в суде на рассмотрении.