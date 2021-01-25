Глава Ачинска назначил нового первого заместителя ФОТО: администрация Ачинска

Глава Ачинска Александр Токарев назначил нового первого заместителя. Должность принял Сергей Мачехин. Распоряжение о его назначении градоначальник подписал сегодня, 25 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской админиcтрации.

Для справки: Сергей Михайлович Мачехин родился 2 апреля 1960 года в поселке Могочино Молчановского района Томской области. Окончил Красноярский политехнический институт по специальности «Машины и технология литейного производства», квалификация «инженер-механик».

Работал с 1983 по 1986 годы мастером смесеприготовительного участка завода «Амурлитмаш» в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. С 1986 по 1992 годы проходил службу в УВД Красноярского крайисполкома, а с 1992 по 1999 годы руководил коммерческими организациями в Красноярске и Ачинске. В дальнейшем руководил МУП «Ачинское городское многоотраслевое производственное объединение ЖКХ», «Жилсервис», МУП «Служба заказчика», УК «Жилкоммунхоз», УК «Сибирь» и УК «Центр управления МКД».