В Хакасии 26-27 января ожидаются морозы до -45 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии 26-27 января ожидаются морозы. Так, ночью столбик термометра может быть на уровне -40 -45 градусов. Низкие температуры могут осложнить пожарную обстановку. На сегодняшний главам муниципалитетов уже направили предупреждения об ухудшении метеоусловий. Также предупредили руководителей министерств и ведомств, объектов экономики.

- Жителей республики Хакасия призывают принимать меры пожарной безопасности. В холода надо тщательно следить за приборами обогрева, не допускать перекала печи и перегрузки электропроводки, - рассказали в пресс- службе ГУ МЧС России по республике Хакасия.

Отметим также, что из-за низких температур могут быть сбои в работе автотранспорта и дорожных служб. Водителям настоятельно рекомендуют учитывать погодные условия, по возможности отказаться от поездок на большие расстояния.