В Октябрьском районе Красноярска снесли больше 600 гаражей Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Октябрьском районе Красноярска снесли 611 гаражей. Из них 515 объектов владельцы демонтировали самостоятельно, а 96 боксов пришлось убирать в принудительно порядке. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отмечают специалисты мэрии, снос самовольных построек поддерживают и сами горожане. Местные жители часто жалуются на свалки и пожары в гаражных массивах, на стаи бездомных собак, которые нашли себе там пристанище.

К слову, мэрия города может убирать гаражи, размещенные на муниципальной земле. Убирать незаконно установленные боксы с придомовой территории вправе только сами жители. На освобожденной территории они могут сделать детскую площадку, оборудовать место для отдыха или дополнительные парковочные места. В этом году городские власти планируют снести незаконно установленные гаражи на муниципальной земле по улице Юшкова, Словцова, Карбышева.