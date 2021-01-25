В овощеводческих хозяйствах Красноярского края нашли мышьяк и фтор ФОТО: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В овощеводческих хозяйствах Красноярского края нашли мышьяк и фтор. В нарушение требований также были нарушены правила применения удобрений. Недочеты выявили во время проверок, площадь проверяемых земельных участков в общей сложности составила больше 262 гектаров. Такие итоги подвели за 2020 год.

- Специалисты проверяли наделы шести собственников и арендаторов земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые занимаются возделыванием овощей в теплицах и открытом грунте. Превышение предельно допустимых концентраций пестицидов в почве не выявили, - рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В отношении владельцев земельных участков возбудили шесть административных дел. Чтобы устранить недочеты овощеводам рекомендовали разработать план мероприятий по оптимизации агрохимических свойств почвы, снижению содержания загрязняющих веществ и провести на участках восстановительные работы.