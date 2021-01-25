В Красноярском крае во время ДТП под колёса грузовика попала легковушка, погибло два человека

ДТП произошло 24 января Фото: Мария ЛЕНЦ

Под Боготолом произошла авария с трагическим исходом. 24 января на 619 км трассы «Р-255 Сибирь» легковой автомобиль Hyundai попал под колеса фуры VOLVO. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГИБДД, водитель и пассажир легковушки погибли.

Автомобилист 1989 года рождения на легковом автомобиле Hyundai двигался по трассе «Р-255 Сибирь» из Боготола в Красноярск. Мужчина не смог справиться с управлением и его вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с грузовиком VOLVO, имеющим полуприцеп.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Hyundai 1973 года рождения. Госавтоинспекторы рассказали, что несмотря на перекрытую полосу, у водителей была возможность проехать участок дороги, движение не было затруднено.