В Красноярском крае стало меньше студентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ко Дню студента в Красноярском крае опубликовали занимательную статистику. По данным Красноярскстата, на начало 2020/21 учебного года в регионе работают восемь самостоятельных высших учебных заведений и восемь филиалов вузов.

В общей сложности студентов в регионе насчитали 66 534 человека. Из них 43 536 обучались очно, 20 724 – заочно, 2 274 – очно-заочно. По сравнению с предыдущим учебным годом численность обучающихся сократилась на 3,2 процента. Платно обучались 37,3 процента студентов региона. Более половины учащихся - 50,6 процента – это девушки.

Отметим также, что согласно результатов Всероссийской переписи населения 2010 года, высшее образование имели 20,3 процента опрошенных, послевузовское – 0,4 процента, неполное высшее – 4,3 процента, среднее профессиональное – 32,2 процента и 4,5 процента − начальное профессиональное. К слову, по сравнению с переписью 2002 года образовательный уровень населения в крае увеличился.