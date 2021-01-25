Глава Нерюнгринского района в Якутии покидает пост по собственному желанию ФОТО: администрация Нерюнгринского района

Глава Нерюнгринского района в Якутии покидает пост по собственному желанию. Об отставке Виктора Станиловского сообщили в администрации района. Чиновник обратился к жителям района и своим избирателям.

- Сегодня, 25 января 2021 года, я подал заявление о досрочном прекращении полномочий главы района в Нерюнгринский районный Совет депутатов. Это решение принято по семейным обстоятельствам, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте района.

Виктор Станиловский поблагодарил коллег из районной администрации, глав поселений, депутатский корпус, руководителей федеральных, региональных и муниципальных структур, предприятий и учреждений за совместную работу, а жителей - за поддержку на выборах в горсовет, в Ил Тумэн, на пост главы района.

Виктор Станиловский родился в 1957 году в селе Анга Иркутской области. Учился в Иркутском политехническом институте. Работал механиком на разных предприятиях, в 1991 году стал заместителем директора по кадрам и социальному развитию разреза «Нерюнгринский» компании «Якутуголь», руководил СОК «Шахтер», филиалом АО ХК «Якутуголь» автобаза технологического автотранспорта.