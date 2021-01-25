Развитие жилищного строительства в Красноярском крае обсудили в Москве ФОТО: пресс-служба правительства Хабаровского края

Развитие жилищного строительства в Красноярском крае обсудили в Москве. Проблемы отрасли озвучил глава региона Александр Усс на встрече с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным. Ключевой темой было стимулирование жилищного строительства в регионе, в том числе за счет расширения поддержки федерального бюджета. Также обсудили возведение социального жилья, завершение работ на объекте транспортной инфраструктуры в жилом районе «Солонцы-2» краевого центра.

- Глав региона отметил, что жилые районы «Солонцы-2» и «Плодово-ягодная станция» в Красноярске станут пилотными площадками, где в 2021 году начнут возводить объектов инженерной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Также стороны обсудили реализацию капремонта в многоквартирных домах. Ранее сообщалось, что губернатор поручил правительству края обеспечить в 2021 году показатели по объемам ввода жилья на прежнем уровне. Кроме того необходимо сохранить занятость работников в сфере строительства.