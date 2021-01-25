В Якутии детей медиков к ЕГЭ подготовят студенты-волонтеры Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии детей медиков к Единому государственному экзамену подготовят студенты-волонтеры. Ребят будут дистанционно консультировать и устранять пробелы в знаниях в индивидуальном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Это будет обоюдная польза: ребята получат знания, а студенты-волонтеры – практику преподавания на различных платформах и разных форматах. Работу планируют вести индивидуально с каждым ребенком, - прокомментировала Феодосия Габышева, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумен) по науке, образованию культуре, СМИ и делам общественных организаций.

Отметим также, что в планах властей составить сводный список, из которого будет понятно, кто из ребят какой экзамен будет сдавать. Перечень будет готов в марте, а пока собирают данные о количестве детей, сдающих ЕГЭ в 2021 году.