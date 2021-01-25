«Роев ручей» в Красноярске 25 января студентов примет бесплатно

«Роев ручей» в Красноярске 25 января студентом примет бесплатно Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

«Роев ручей» в Красноярске 25 января студентом примет бесплатно. В День студента посетить парк флоры и фауны на льготных условиях смогут учащиеся на очной основе высших и средне- специальных учебных учреждений. Об этом сообщили в администрации «Роева ручья».

Напомним, православным христианами почитается великомученица Татиана Римская. Сватая считается покровительницей студентов, поэтому в этот день они отмечают свой «профессиональный» праздник. С этой датой также связано много традиций и примет.

Чтобы посетить «Роев ручей» бесплатно, нужно 25 января подойти к кассе, предъявить студенческий билет и пройти на экскурсию в парк. Студентов краевой столицы поздравляют с «профессиональным» праздником, желают успехов в учебе и успешной сдачи экзаменов.