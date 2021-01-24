В Якутии сотрудники ДПС в 50-градусный мороз спасли двух человек, у которых в пути сломалась машина

В пути машина сломалась Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сотрудники ГИБДД Оймяконского района Якутии спасли водителя с пассажиркой, у которых сломалась машина в 50-градусный мороз. Об этом сообщает Ulus.media.

Произошло это в 120 километрах от села Томтор. Примерно около десяти вечера у мужчины, который вместе со своей сестрой направлялся в Якутск, забарахлил мотор. По счастливому стечению обстоятельств в это время из поселка Усть-Неры в село Томтор ехал начальник районного ГИБДД Петр Беляев со своими коллегами. Они помогли отбуксировать неисправную машину до села Ючюгей.

- Мои дети попали на днях в чрезвычайную ситуацию, – рассказал Никифор Протопопов, житель села Томтора Оймяконского улуса. – Петр Беляев и его коллеги своим поступком еще раз доказали, что северяне в любых обстоятельствах протягивают руку помощи. Сотрудники ГИБДД спасли моих детей, помогли им в трудный час. Пусть год будет для них самым удачным! Выражаю искреннюю благодарность этим добрейшей души людям.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают эту историю и тоже благодарят полицейских, которые так вовремя проезжали мимо.

«Был я в тех краях - есть у оймяконцев железное правило, на дороге зимой ты ОБЯЗАН остановиться и помочь. Если хоть один раз мимо замерзающих проедешь - тебя просто запомнят, скорее всего навсегда».

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Горе пришло сразу в две магаданские семьи. По роковому стечению обстоятельств в одной потеряли сына, в другой молятся, чтобы их ребенок выжил... Хотя шансов немного. 18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин пропали 28 ноября. В тот день друзья выехали из Якутска на белом автомобиле «Toyota Chaser». Одеты, прямо скажем, так словно из машины выходить не собирались. Один в пуховик, спортивные штаны и белые кроссовки. На втором - демисезонная куртка, брюки и серые кроссовки. А в Якутии как раз ударили морозы под -50 градусов (подробнее).