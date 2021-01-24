В Красноярске двое мужчин украли детскую коляску

Похитителям грозит до пяти лет колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Двое 24-летних мужчин из Красноярска предстанут перед судом за кражу детской коляски. Об этом сообщили в городской полиции.

Как выяснилось во время следствия, приятели зашли в один из подъездов жилого дома в переулке Медицинский. На лестничной площадке они увидели коляску и укатили. После этого попытались сдать ее в ломбард, но приемщик отказался приобрести коляску. Тогда похитители бросили свою добычу в одном из дворов. Хозяева написали заявление в полицию и вскоре подозреваемые были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 158 – кража.

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД «Красноярское». - В настоящее время материалы дела направлены в Свердловский районный суд для рассмотрения по существу.