Стало известно, сколько за год молочного мороженого съедает один житель Красноярска

Все любят это вкусное лакомство Фото: Мария ЛЕНЦ

Мороженое – это одно из самых любимых лакомств у взрослых и детей. Но не все знают, что даже у этого вкусного десерта существует своя дата. 24 января отмечается Международный день эскимо. Красноярскстат в преддверии этого праздника подготовил тематический обзор.

В Красноярском крае один житель за 2019 год в среднем съедал 1,9 килограмма молочного мороженого. Такие выводы были сделаны по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. По сравнению с 2015 годом потребление этого продукта в среднем выросло на 3 процента. При этом, городской житель съедал в среднем 2,1 килограмма холодного десерта в год, в то время как сельский житель − 1,3 килограмма. Наибольшее потребление молочного мороженого оказалось в семьях с одним ребенком в возрасте до 16 лет − 2,2 килограмма на человека в год, что на 16 процентов больше, чем в среднем по региону.

Статистики подсчитали, сколько красноярцы съели за год мороженого Фото: Красноярскстат

Средняя цена килограмма сливочного мороженого в декабре 2020 года по краю - 478,08 рубля и с начала года увеличилась на 4,2 процента.

Дороже всего десерт обходился жителям Норильска, там оно в среднем продавалось за 537,32 рубля за килограмм. Самым недорогим можно было полакомиться в Канске − 453,56 рубля за килограмм. В столице региона килограмм сливочного мороженого в среднем обходился покупателям в 458,85 рубля.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как у соседей?

В Хакасии один житель за год в среднем съедал 1,7 килограмма молочного мороженого. По сравнению с 2015 годом среднедушевое потребление этого продукта выросло на 6 процентов. Горожанин съедал в среднем 1,8 килограмма холодного десерта в год, в то время как сельский житель − 1,4 килограмма.

В Туве один житель за год в среднем съедал 1,2 килограмма молочного мороженого. По сравнению с 2015 годом среднедушевое потребление этого продукта выросло на 17 процентов. И тут житель сельской местности съедал в среднем 1,5 килограмма в год, в то время как горожанин − 1 килограмм.