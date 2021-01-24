Хакасские пожарные порекомендовали вовремя убирать праздничные елки

Новогоднее дерево нужно вовремя убрать после праздников Фото: Мария ЛЕНЦ

В каждой праздничную елку убирают исходя из собственных предпочтений. Одни уже 1 января стараются избавиться от ели, другие же ждут до последнего и убирают дерево, чуть ли не в марте.

Во избежание пожаров сотрудники МЧС рекомендуют убрать праздничные елки и новогодние украшения до следующего Нового года.

Если вовремя не вынести ель, то она может создать опасность пожара. Высохшая хвоя крайне горюча, она может загореться даже при контакте с гирляндой. Сухое хвойное дерево вспыхивает моментально, как фитиль.

- Искусственные елки тоже пожароопасны, - предупредили в пресс-службе МЧС Хакасии. - Кроме того, при горении синтетики выделяются токсичные вещества. Включать огни на елке детям можно только в присутствии взрослых. Гирлянды нельзя оставлять без присмотра, чтобы не допустить короткого замыкания, поэтому их нужно выключать, уходя из дома или ложась спать.