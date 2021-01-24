На правобережье Красноярска автобус после столкновения с легковушкой врезался в столб

Автобус и легковушка не поделили дорогу Фото: ЧП-Красноярск

На правобережье Красноярска автобус маршрута №2 и автомобиль «Lada Kalina» не поделили дорогу. Информация об этом опубликована в группе «ЧП-Красноярск» в соцсети, а также фото с места ДТП. В результате столкновения маршрутка снесла часть придорожного забора и столб освещения.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД Красноярского края, авария произошла около 11 утра на проспекте имени газеты Красноярский рабочий в районе дома №37.

В обстоятельствах случившегося разбираются дорожные полицейские Фото: ЧП-Красноярск

По предварительным данным водитель легковушки выезжал с прилегающей к дороге территории и не предоставил преимущества проезжавшему мимо автобусу. Эту версию подтверждают и очевидцы: «Лада перестроилась, не пропустив автобус».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в результате ДТП никто не пострадал. В причинах случившегося сейчас разбираются дорожные полицейские.