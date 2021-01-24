Более 300 единиц лесопожарной техники и оборудования поступит в Красноярский край

В регионе продолжится модернизация системы охраны лесов от пожаров Фото: Виктор ЧАВАЙН

В этом году в Красноярском крае продолжится модернизация системы охраны лесов от пожаров. Как стало известно «Комсомольской правде» – Красноярск, на эти цели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» выделено более 328 миллионов рублей.

На эти средства планируется приобрести 79 единиц тяжелой лесопожарной техники — это автобусы, бульдозеры, гусеничные и колесные тракторы, тралы для транспортировки спецтехники, моторные лодки, вездеходы, мотовездеходы, грузовые и легковые автомобили. Также будет закуплено 227 единиц специального снаряжения и оборудования - спусковые устройства, парашютные системы, навигаторы, спутниковые телефоны, беспилотные летательные аппараты и переносные радиостанции и другое.

- Приобретаемая техника и оборудование поступит в Лесопожарный центр в первом полугодии, будет поставлена на учет и оперативно передана в подразделения, - рассказал Виталий Простакишин, руководитель краевого Лесопожарного центра. - За два прошедших года, благодаря нацпроекту «Экология» мы значительно обновили парк автотракторной техники и инвентаря, получили 62 единицы специализированной техники повышенной проходимости, оборудование и снаряжение в количестве 1336 единиц для авиационных и наземных подразделений. Все уже активно используют в работе, что не может не радовать.