В Красноярске уже больше недели ищут мужчину с татуировками на пальцах правой руки

Евгений Криворотов пропал еще 15 января Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске разыскивается 52-летний Евгений Криворотов. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 15 января около девяти вечера он ушел из дома (ул. Волжская, д.9) и пропал. Мужчина не выходит на связь уже больше недели, его родственники очень волнуются. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Красноярск» уточнили, что с собой у пропавшего был сотовый телефон. Его отличительная особенность - татуировки на пальцах правой руки.

Приметы Евгения Криворотова: на вид 50 лет, рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные короткие, лицо смуглое.

Был одет: черная куртка, черные штаны, черная шапка, черные ботинки на шнурках.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам:

8 (391) 266-94-18 – дежурная часть ОП N 8;

8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).