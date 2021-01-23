В Минусинске отреставрируют здание драматического театра, построенное в 1906 году

Фото: со страницы Аркадия Зинова в Facebook

В Минусинске будет отреставрирован драматический театр. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края.

Сейчас в Минусинске идет строительство нового административно-бытового корпуса драматического театра, в котором будет располагаться малая сцена:

Строительство нового корпуса. Фото: со страницы Аркадия Зинова в Facebook

- В самом начале строительства возникали проблемы с устройством свайного поля, но сейчас работы идут в хорошем темпе, и уже в этом году у театра появится малая сцена, просторные помещения для производства костюмов и декораций, а также многое другое, чего еще сейчас не хватает учреждению для полноценной работы, - пишет на своей странице министр культуры края.

Реконструкция основного здания театра, которое было построено в начале прошлого века, начнется уже в этом году. На время строительных работ показ спектаклей будет проходить в минусинском центре культурного развития, которое также было построено совсем недавно.