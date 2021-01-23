В Красноярске произошло массовое ДТП

Фото: Влад ПУЗЫРЕВ

В Красноярске на улице Дубровинского произошло массовое ДТП. Об этом сообщают читатели КП-Красноярск.

Фото: Влад ПУЗЫРЕВ

В аварию попали несколько автомобилей на улице Дубровинского под пешеходным мостом от набережной к Центральному парку. ДТП произошло около 15.30 по местному времени. Столкнулись 4 автомобиля, на месте работают сотрудники ДПС. О пострадавших информации пока нет. Образовалась огромная пробка в сторону Николаевского моста. Очевидцы сообщают, что на месте аварии стоит пожарная машина.

Фото: Влад ПУЗЫРЕВ

В Красноярске в субботу, 23 января, на дорогах были большие пробки из-за ДТП и ограничений в центре, связанных с несанкционированным митингом.