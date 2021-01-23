Список кандидатов на пост мэра Норильска сократился почти в два раза

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В Норильске 22 января состоялся конкурс по отбору кандидатур для поста руководителя города. По такому поводу север края посетила специальная комиссия во главе с заместителем председателя правительства края Анатолием Цыкаловым.

Как сообщают в пресс-службе правительства Красноярского региона, на пост мэра претендовали сразу 12 кандидатов. Но перед началом заседания один из желающих стать руководителем заполярного города решил снять свою кандидатуру. Таким образом, свою разработанную программу действий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Норильске, представило 11 человек.

По итогам ознакомления с документами и программами кандидатов, представители губернатора края и местные депутаты оставили 6 возможных претендентов на пост главы города. Среди финалистов оказались экс-руководители администрации Таймыра - Сергей Ткаченко и Олег Шереметьев, также первый заместитель мэра Красноярска Владислав Логинов, начальник Правового управления Администрации города Норильска Алексей Ситников, депутат горсовета Норильска Дмитрий Карасев, и.о. главы Норильска Николай Тимофеев.

Окончательный выбор будет сделан 26 января депутатами Горсовета на первой в наступившем году сессии. Мэр будет избран сроком на пять лет.

Напомним, что предыдущий глава Норильска подал в отставку после двух крупных конфликтов в городе - разлив топлива и возбуждение уголовного дела в отношении Ахметчина из-за допущенной халатности, также за несколько дней до ухода экс-руководитель Норильска обвинил краевые власти в занижении статистики по коронавирусу.