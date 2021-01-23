Рабочая неделя в Красноярске начнется с сильного похолодания

В понедельник сильно похолодает Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 25 января, в Красноярске ударят сильные 30-градусные морозы. Накануне ночью пройдет снег, а после 9 часов утра красноярцев порадует солнце.

По прогнозам синоптиков из gismeteo, в первой половине дня ожидается понижение температуры от -25 градусов до -30 и небольшие осадки.

Затем на улице немного потеплеет. В обед термометры и погодные приложения покажут повышение температуры до -27 градусов Цельсия.

К вечеру за окном будет пасмурно, небольшой ветер 2-3 метра в секунду и мороз до -31 градуса.

Одевайтесь теплее и будьте внимательнее на дорогах.

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