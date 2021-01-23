На Мясокомбинате появится озеро-парк

Судебные разбирательства длились 6 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Октябрьском районе озеро Мясокомбината переименуют в Западный, здесь организуют озеро-парк. Об этом рассказали в администрации города.

После завершения судебных споров (о них подробнее читайте ниже) территория озера передана учреждению Красгорпарк. Глава города Сергей Еремин уже распорядился начать содержание парка в 2021 году. Концепция благоустройства еще только готовится, но специалисты рассказали о том, что будет сделано на первом этапе. Будут установлены лавочки, урны, организованы удобные пешеходные дорожки, а на берегу озера поставят лежаки, на которых можно будет позагорать летним жарким днем.

За территорией озера-парка Западный будут следить сотрудники Красгорпарка.

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Весной 2014 года мэрия отдала в аренду компании «ГАЛЕВ» участок земли на берегу озера. Предприниматели собирались построить там пляж, обустроить спортивные и игровые площадки, тренажеры. Завершить работы надо было до марта 2017 года.

Год шел за годом, однако когда срок договора истек, на участке обнаружилась только парковка, павильон, киоск, одноэтажная деревянная будка. И никаких тебе чудес благоустройства. У фирмы потребовали вернуть землю, но в ответ получили отказ. В результате департамент городского имущества подал иск в суд и в управление госрегистрации – заявление об аннулировании договора аренды. Тогда предприниматель оформил право собственности на объект капитального строительства – ту самую асфальтированную площадку – и через суд пытался добиться права использовать землю дальше. Слушания шли почти три года.