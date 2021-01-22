Вакцинация от коронавируса проходит в учреждениях социального обслуживания Якутии Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцинация от коронавируса проходит в учреждениях социального обслуживания Якутии. Сотрудникам и подопечным делают прививки препарата «Гам- КОВИД -Вак». Как сообщили в пресс- службе республиканского правительства, вакцинацию проходит и коллектив министерства труда и социального развития Якутии.

В социальных учреждениях работникам и проживающим ставят прививки с учетом противопоказаний. Люди старшего возраста находятся в группе наибольшего риска и тяжелее всего переносят новую инфекцию. Ставят прививки тем, чья работа связана с непрерывным общением с людьми.

Вакцина против коронавируса двухкомпонентная и ставится в два этапа с промежутком по времени около трех недель. Прививку от коронавируса настоятельно рекомендуют делать людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.