С красноярских дорог вывезли 626 КАМАЗов снега Фото: Мария ЛЕНЦ

С красноярских дорог вывезли 626 КАМАЗов снега. Таков результат уборочных работ за предыдущие сутки. Уборку в краевом центре ведут круглосуточно.

Как сообщили в пресс- службе городской администрации, ежедневно задействуют весь парк муниципальной техники для уборки и вывоза снега, также привлекают машины других предприятий. Днем 21 января на дорогах работали 180 единиц техники, ночью на дороги вышли 142 единицы техники. Кроме того, к уборке привлекли бригады из 393 рабочих.

Спецтехника подметает дороги, на скользких участках улиц проводят обработку противогололедными и снегоплавильными материалами. Всего городские службы убрали 347 участков улично -дорожной сети и 300 остановок общественного транспорта. Особое внимание пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам.