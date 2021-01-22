В Красноярске девушка написала заявления на парня после драки в лифте Фото: Мария ЛЕНЦ

Дракой парня и девушки в лифте займутся полицейские в Красноярске. Правоохранители проведут проверку по данному инциденту. Напомним, инцидент случился в подъезде дома на улице Свердловская, 6В. Молодые люди стали выяснять отношения в кабине лифта, потом выталкивали друг друга, а после продолжили потасовку в коридоре. Некоторые комментаторы в соцсети уверяли, что вскоре после этого парень и девушка помирились

- В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на улице Свердловской между мужчиной и женщиной происходит драка. Позже выяснилось, что конфликтовали гражданские супруги - мужчина нанес несколько ударов своей сожительнице, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Девушка написала заявление с просьбой привлечь обидчика к ответственности. Полицейские проведут проверку, а пока горожанка выдали направление на прохождение медицинского освидетельствования, которое определит степень тяжести причиненного вреда здоровью.