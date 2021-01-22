Tele2 проанализировала необычные обращения в службу поддержки в Новый год

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, зафиксировал нестандартные обращения на линию поддержки в новогоднюю ночь. Операторов Tele2 отличает эмпатия, готовность выходить за рамки инструкций и способность подстраиваться под клиента. Как и в обычные дни, сотрудники службы дистанционной поддержки откликнулись даже на самые необычные просьбы и решили вопрос в пользу абонента. В топ самых ярких попали беседы поттероманов и вопросы от клиентов, затерявшихся во времени и пространстве.

Число голосовых обращений в службу поддержки Tele2 заметно сократилось 31 декабря по сравнению с обычным декабрьским днем, а в первый день нового года их стало еще меньше. Накануне праздника количество звонков в кол-центр было на 30% ниже средних значений декабря, 1 января показатель сократился до -38%. Тот же тренд демонстрировали запросы в цифровых каналах поддержки – в последний день года их число также сократилось на 30%. При этом 1 января клиенты обращались к цифровым интерфейсам чаще. Число запросов в соцсетях и мессенджерах сократилось чуть меньше – на 25% по сравнению со средним декабрьским значением (против -38% по звонкам).

В праздничные дни на линию обслуживания Tele2 поступил ряд необычных запросов. Их доля от общего числа обращений составила примерно 2% – Tele2 выбрала самые запоминающиеся.