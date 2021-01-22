В Якутии прогнозируют морозы до -53 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии прогнозируют морозы до -53 градусов. В столице республики завтра, 23 января, днем -49 -51 градус, ночью столбик термометра опустится до -51 -53 градусов. Осадков не ожидается, туман, ветер слабый.

- На больше части территории Якутии 24-25 января 2021 года ожидаются сильные холода, но без осадков. В населенных пунктах ожидаются морозные туманы, - сообщили в УГМС Якутии.

На севере республики возможен небольшой снег, осадки прогнозируют и в Колымо-Индигирских районах, местами на юге. Метель начнется на островах и побережье Булунского района, ветер до 18-23 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до отметок -52-57 градуса, днем до -48-53 градусов. В юной части региона, на севере и северо-востоке снежно, ночью температура в пределах -40-45 градусов, днем -35-40 градусов, на побережье ночью -33-38 градуса, днем -30-35 градусов.