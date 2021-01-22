На антимасочников в Красноярске составили 431 протокол Фото: Мария ЛЕНЦ

На антимасочников в Красноярске составили 431 протокол. Таков итог трехнедельной работы. По предварительной информации, сотрудники мэрии, полиции и Росгвардии проводили рейды с 1 по 22 января в магазинах, на остановках и на предприятиях общественного питания.

- За указанный период специалисты проинспектировали 2075 объектов. Из них 1184 объекта торговли, 499 предприятий общественного питания и 392 остановочных пункта. Недочеты выявили на 552 объектах. Участники рейдов провели около 1700 профилактических бесед с горожанами, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в городе проверки на предмет соблюдения противовирусных мер проходят ежедневно. Мониторинг будет длиться до снятия всех ограничений. За нарушения требований предусмотрена административная ответственность. В качестве наказания нарушителям могут выписать штрафы - до 30 тысяч рублей для физических лиц, для юридических лиц до 300 тысяч.