Систему вытрезвителей восстановят в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Систему вытрезвителей восстановят в Красноярском крае. Соответствующий закон разработают в регионе. Напомним, 1 января 2021 года вступил в силу закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». Согласно этому документу у регионов появилось право открывать у себя вытрезвители.

- В законе регионального уровня определят меры по созданию и функционированию вытрезвителей в крае и в муниципалитетах. Правила и организацию деятельности специализированных учреждений, включая виды помощи, будут утверждать Минздрав, Минтруд и МВД, - прокомментировали в Заксобрании Красноярского края.

Напомним, в 2019 во время Универсиады с 1 февраля по 15 марта на левом и правом берегах краевого центра работали два специализированных учреждения, где оказывали помощь находящимся в состоянии алкогольного опьянения людям. Вытрезвители были бесплатны, но не переполнены.