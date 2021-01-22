Экс-главу сельсовета осудили в Красноярском крае за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-главу Октябрьского сельсовета осудили в Красноярском крае за взятку. По предварительной информации, суд прошел в Богучанском районе. Разбирательства были по итогам прокурорской проверки, во время которой выяснилось, что глава Октябрьского сельсовета, зная о самовольном занятии земельного участка коммерческой организацией, требовала от ее руководителя денег. Это было вознаграждение за бездействие со стороны муниципалитета по пресечению нарушений закона.

- Чтобы избежать этой самой ответственности, директор организации не раз передавал главе сельсовета деньги. Суд признал женщину виновной в получении взятки и определил ей наказание в виде штрафа в три миллиона рублей и лишения права занимать руководящие должности на срок два с половиной года, - прокомментировали в пресс- службе краевой прокуратуры.

Приговор суда не вступил в законную силу.