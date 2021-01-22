Мошенничество в долевом строительстве расследуют Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

Мошенничество в долевом строительстве расследуют Хакасии. По предварительной информации, обманутыми оказались 122 дольщика, причиненный людям ущерб оценивают на сумму свыше 225 миллионов рублей. Уголовное дело возбудили по итогам предварительного расследования, проведенного сотрудниками прокуратуры.

В рамках договоров долевого строительства и паенакопления строился «Многоквартирный жилой дом со встроенными -пристроенными торговыми помещениями и кафе по проспекту Дружбы Народов, 41 в Абакане». Окончание строительства переносили на ноябрь 2018 года.

- Однако строительство дома до сегодняшнего дня не завершено, условия договоров долевого участия и паенакопления не исполнены, объекты долевого строительства застройщик по факту участникам не передал, - прокомментировали в пресс- службе прокуратуры республики Хакасия.

Работники прокуратуры Абакана держат на контроле процесс расследования