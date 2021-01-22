Красноярский край присоединится к программе «Вернадский» ФОТО: пресс-служба правительства Красноярского края

Глава Красноярского края Александр Усс в ходе рабочей поездки в Москве встретился в ректором МГУ Виктором Садовничим. Стороны обсудили вопросы в сфере развития образования региона и перспективы сотрудничества. В частности внимание уделили вхождению региона в программу научно-образовательных консорциумов «Вернадский».

- Цель программы «Вернадский» - это создание региональных научно-образовательных консорциумов, объединяющих ведущий университет, региональные вузы и научно-исследовательские институты, социально-ориентированный бизнес. С ее помощью надеются повысить роль вузов в научно-технологическом и социально-экономическом развитии регионов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

К слову, перспективы сотрудничать в рамках консорциума оценили в ведущих вузах страны. К программе готовы присоединиться научно-исследовательские институты, компании и предприятий региона. Координировать программу предложили Сибирскому федеральному университету.