В этом году высадили 15 сортов тюльпанов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске к праздникам вырастут тюльпаны, крокусы и амарилисы. Луковицы цветов уже пересадили в теплицы «Управления зеленого строительства». Такие цветы традиционно дарят на 8 марта и 14 февраля.

В этом году высадили 15 сортов тюльпанов. Специалисты делают прогнозы, что цветы будут крупными, поэтому и спрос на них обязательно будет. В основном высадили тюльпаны популярных цветов – однотонные красные, розовые, желтые и белые. Будут и двухцветные – розово-белые, красно-белые и желто-белые, и еще один сорт «махровых».

- Первые партии цветов поступят в магазины к 14 февраля, основную массу планируют вырастить к 8 марта. К этому празднику должны расцвести крокусы и амарилисы, которые выращивают в подарочных горшочках, - рассказала Анастасия Невмержицкая, менеджер МП «УЗС».

Отметим также, что коллектив предприятия «УЗС» участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». С октября 2020 года под контролем кураторов проекта на предприятии внедряют технологии, позволяющие оптимизировать условия труда.