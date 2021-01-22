В Красноярском крае завели уголовное дело за покушение на мошенничество с землей

В Красноярском крае завели уголовное дело за покушение на мошенничество с казенной землей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае завели уголовное дело за покушение на мошенничество с муниципальной землей. Разбирательства начались по итогам проверки Ачинской прокуратуры. Правоохранители выяснили, что коммерческая фирма в 2016 году построила три объекта недвижимости на муниципальной земле площадью 84,7 тысяч квадратных метров. Разрешения на это организация не получала.

- Организация зарегистрировала право собственности на эти объекты, используя поддельные документы. Далее фирма хотела выкупить земельный участок по заниженной цене, размер которой в силу ст. 11 Закона Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» для собственников объектов строительства 15 процентов от его кадастровой стоимости. Заявление от фирмы поступило в муниципалитет в 2020 году, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В администрации отказали в продаже участка. Ущерб от действий бизнесменов оценили на сумму более шести миллионов рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры края.