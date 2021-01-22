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Житель Красноярского края лишился водительских прав после сдачи экзамена

Мужчина сел за руль после того, как отметил сдачу экзамена на знание ПДД
Ольга ИЛЬИНСКАЯ
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Житель Красноярского края лишился водительских прав после сдачи экзамена

Житель Красноярского края лишился водительских прав после сдачи экзамена

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярского края лишился водительских прав после сдачи экзамена на знание ПДД. По предварительной информации, 46-летний мужчина находился за рулем машины Toyota Corolla. Иномарку для проверки остановили автоинспекторы.

Нарушитель с признаками алкогольного опьянения, рассказал, что утром сдал теоретический экзамен на знание ПДД в ОГИБДД. В 2015 году его лишили водительских прав водитель на срок 18 месяцев за нетрезвое вождение. Теперь он решил их снова получить, сдал экзамен и решил отметить это событие.

- В отношении автолюбителя составили административный протокол. За совершенный проступок ему могут выписать штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком до двух лет, - рассказали в ГИБДД по Красноярскому краю.

Автолюбителей Красноярского края призывают быть предельно внимательными на дорогах, не садиться за руль после употребления спиртного.