Жителя Красноярска осудят за поджог машины из мести Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска осудят за поджог машины из мести. По предварительной информации, фигурант уголовного дела – 22-летний парень. Следствие установило, что обвиняемый переходил дорогу по «зебре», когда на него чуть не наехал автомобиль Lexus. Это стало причиной словесного конфликта между молодым человеком и водителем.

- Через месяц после инцидента фигурант увидел иномарку на парковке возле одного из жилых домов в Свердловском районе. Он решил отомстить обидчику - облили капот машины бензином и поджог его. Ущерб от его действий оценили на сумму около 1,5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимально возможным наказанием в этой случае может быть лишение свободы на срок до пяти лет. Материалы дела находятся в Свердловском районном суде Красноярска.