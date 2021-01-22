Неизвестные расстреляли аншлаги и сломали шлагбаум в заповеднике «Хакасский» ФОТО: заповедник «Хакасский»

Неизвестные расстреляли аншлаги и сломали шлагбаум в заповеднике «Хакасский». Происшествие случилось 20 января на территорию кордона участка «Оглахты». По предварительной информации, около 19 часов вечера на особо охраняемую территорию въехала машина марки «Нива». Непрошенных гостей попытался остановить госинспектор. Он отправился в след за нарушителями и на границе с участком заповедника обнаружил сломанный шлагбаум и расстрелянную систему аншлагов.

- Госинспектор вызвал на место происшествия полицейских. На месте происшествия провели оперативно-следственные мероприятия. На снимках видно изрешеченными выстрелами аншлагами, что доказывает, что люди, побывавшие в заповеднике, были агрессивно настроены, - рассказали в заповеднике.

Под охраной участка находится Оглахтинский горный массив, скопление нескольких сотен курганов и тысяч наскальных рисунков, археологических и исторических памятников. Горный массив Оглахты» в предварительном Списке всемирного наследия ЮНЕСКО от Российской Федерации.