Жилищное строительство в Красноярске развернут на месте военгородка ФОТО: пресс-служба краевого правительства

Жилищное строительство в Красноярске развернут на месте военного городка, расположенного на улице Малиновского, и антенного поля по улице Попова. Для этого нужно решить вопрос передачи краю земель, находящихся в федеральной собственности. Ситуацию обсудили губернатор Александр Усс и генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталием Мутко.

- Передать земли необходимо. В краевом центре практически невозможна точечная застройка. Новое жилье надо возводить в виде полноценных жилых массивов с социальной инфраструктурой. Так получится увеличить спрос на жилье во время строительства домов и повысить привлекательность участков для застройщиков, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Работа по решению вопроса уже идет. Решить его удастся ориентировочно через полтора года. К слову, власти Красноярского края надеются опробовать новый механизм финансирования – так называемую «инфраструктурную облигацию».