Женщина погибла в аварии на трассе Шушенское-Сизая в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Женщина погибла в аварии на трассе Шушенское – Сизая в Красноярском крае. По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть полиции 18 января. На место происшествия немедленно выехал наряд ДПС.

- На сегодняшний день уже возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии, в результате которого погибла женщина-пассажир 1994 года рождения. Известно, что за рулем автомобиля ВАЗ находился водитель 1988 года рождения. Он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Отметим также, что в машине находились трое детей четырех, пяти и семи лет. Одного из них привезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Взрослые не пристегнулись ремнями безопасности, а детей перевозили без детских удерживающих устройств. Кроме того, водитель в момент аварии был пьян.

Уголовное дело расследуют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».