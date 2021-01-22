Аварийную школу №36 в Красноярске отремонтируют до 2022 года Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Аварийную школу №36 в Красноярске отремонтируют до 2022 года. На работы потратят порядка 246 миллионов рублей. В феврале 2021 года собираются заключить контракт на реконструкцию с подрядчиком через процедуру аукциона. Финансирование выделят в рамках госпрограммы Красноярского края «Развитие и образование».

- У учебного заведения на улице Сопочная, 36 не было спортивной площадки. Также в школе обновят спортзал, оборудуют тренерскую, душевую и уборную. В планах увеличить земельный участок школы с устройством мини-футбольного поля с беговой дорожкой, площадкой для гимнастики и подвижных игр, - рассказали в пресс-службе мэрии Красноярска.

Отметим также, что при обновлении школы учтут требования доступности здания для маломобильных учеников, установят пассажирский лифт. Сохранят и обелиск в память об учениках и педагогах, ушедших добровольцами на фронт в годы Великой Отечественной войны и героически погибших в боях за Родину. Он находится на территории учебного заведения.