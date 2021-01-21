Для новогодних путешествий клиенты Tele2 выбирали Краснодарский край и Турцию

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, с помощью технологии big data проанализировал направления поездок клиентов оператора в новогодние каникулы 2021-го и 2020 года. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на длинных выходных, выросло на 21% по сравнению с прошлым годом. Центром притяжения туристов внутри страны стал Краснодарский край. Среди иностранных направлений лидером стала Турция. Общий пассажиропоток за границу сократился в 4 раза по сравнению с новогодними праздниками в 2020 году.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением стал Краснодарский край: зимой сюда чаще всего едут на горнолыжные курорты. На втором месте – Санкт-Петербург и Ленинградская область. На 3-м, 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились соседние с Москвой регионы – Владимирская, Калужская и Тульская области, именно их зачастую выбирали для путешествий жители столицы. Также в топ-10 попали Татарстан, Тверская, Свердловская, Рязанская и Нижегородская области. В прошлом году эти регионы тоже были в числе лидеров среди направлений поездок по России, вот только в 2020 году Северная столица опередила Краснодарский край по числу туристов, уверенно заняв первую строчку рейтинга.

И в 2020-м, и в 2021 году клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж.