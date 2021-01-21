Почему в Красноярске резко подорожал бензин

Подорожал бензин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь подорожал бензин. Рост автовладельцы наблюдали в декабре, и повышение произошло сейчас на сети заправок КНП. Если раньше литр самой ходовой марки АИ-92 стоил 41 рубль 93 копейки, то теперь вырос на 61 копейку.

95-й и 96-й бензин также подорожали. Стоимость дизельного топлива выросла до 50 руб. 50 коп. Специалисты говорят, повышение связано с повышением оптовых цен и стоимости акцизов на топливо и моторные масла. С нового года их цена увеличилась на 4%.

Помимо этого в Красноярском крае существуют проблемы с поставками топлива. Наблюдается дефицит бензина на бирже. Все эти факторы влияют на ценообразование, рассказал «Комсомольской правде» – Красноярск заместитель коммерческого директора АО «КНП» Максим Шульгин

Стоит отметить, что зачастую рост цен на бензин провоцирует повышение стоимости продуктов, одежды, мебели и многое другое.