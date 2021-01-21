В здании администрации Минусинского района прошли обыски

В избирательной комиссии Минусинского района прошли обыски Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 21 января в здание администрации Минусинского района нагрянули силовики, чтобы провести обыски. Были изъяты компьютеры, документы. Информацию на своей странице в «Фейсбуке» разместил депутат Законодательного собрания Красноярского края Владислав Зырянов: «Сегодня в 6.00 утра объединенная оперативная группа сотрудников ФСБ, Полиции, СК и прокураторы провела ОБЫСКИ в рабочих кабинетах и по месту жительства у ряда ключевых фигур из администрации Минусинского района. Возбужденно уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий)».

Однако глава района Александр Клименко уточнил: обыски были не в администрации района, как таковой, а у двух сотрудников, которые входят в территориальную избирательную комиссию. Проводили обыски полиция и следком, однако пока официальных комментариев из ведомств не поступало. Наверняка они появятся позднее.