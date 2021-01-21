В Красноярске вновь объявили режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь объявили режим «черного неба». Согласно информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НМУ первой степени опасности продлятся с 13 часов 21 января до 19 часов 22 января.

Это уже третий раз с начала года, когда над городом фиксируются метеоусловия, неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Фактически 2021 год Красноярск встретил в режиме НМУ, который сначала объявили 26 декабря, потом продлили до 2 января. Затем с 8 января. При «черном небе» промышленные предприятия должны сократить объемы выбросов в атмосферу. Горожанам советуют пересесть на общественный транспорт.

Добавим, что синоптики прогнозируют потепление. Уже завтра, в пятницу 22 января температура воздуха днем составит -10 градусов, возможен небольшой снег при скорости ветра не более метра в секунду.