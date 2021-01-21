Красноярский подрядчик взял с заказчиков 4,7 миллиона рублей за непостроенные бани Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский подрядчик собрал с заказчиков немалую сумму – 4,7 миллионов рублей, но свои обязательства перед ними не выполнил. В результате пострадали 26 человек. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, 43-летний предприниматель заключал договоры на строительство деревянных домов и бань. В документах оговаривал, что часть оплаты нужно вносить авансом, якобы на эти деньги он будет закупать материалы для работы. Поначалу даже имитировал бурную деятельность, когда заказчики приезжали проверить, они видели: работа идет, баня строится. Но затем подозреваемый исчезал и тратил деньги по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение и растрата». Санкция по ней предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы. Дело с обвинительным заключением уже направлено в Железнодорожный городской суд.