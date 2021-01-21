В Красноярске нашли вмерзшего в снег мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске нашли тело мужчины, вмерзшее в снег. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» в своей ежедневной сводке. Спасателей вызвали на стройку, которая находится на улице Авиаторов, 39. Они высвободили тело и передали его полиции. В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск прокомментировали, что по данному факту проводится проверка:

- 20 января 2021 года в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что в ходе поисковых мероприятий, проводимых ими совместно с волонтерами, на территории заброшенной строительной площадки в районе улицы Авиаторов, 39 обнаружено тело неустановленного мужчины, предположительно пропавшего в этом районе несколько месяцев назад.

Опознать личность мужчины, а также назвать причину смерти в настоящее время пока не предоставляется возможным. Поэтому назначены судебно-биологическая и геномная экспертизы. По результатам экспертиз и будет принято решение о возбуждении уголовного дела.